Курьезы Музыкант из Гааги, ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом

2023-04-07 22:12

Донор спермы, ставший отцом 550 детей, предстанет перед судом. Мужчине хотят запретить сдавать свою сперму.

Фонд Donorkind в Нидерландах хочет запретить 41-летнему Джонатану Мейеру сдавать сперму. Это на фоне обвинений в том, что его плодотворное донорство повышает риск случайного инцеста.

Также фонд обвиняет мужчину во лжи относительно количества детей от него. Так, в правилах клиники спермы говорится, что доноры могут иметь максимум 25 детей, чтобы предотвратить инбридинг, инцест или психологические проблемы у детей.

Donorkind хочет, чтобы вся сперма Джонатана в хранилище была уничтожена, если она не предназначена для женщины, у которой уже есть ребенок от него.

В частности, одна женщина заявила, что если бы знала, что Мейер уже стал отцом более 100 детей, она бы никогда не выбрала его: "Когда я думаю о последствиях, которые могут быть для моего ребенка, меня тошнит".

По словам представителей фонда, мужчина уже находится в черном списке голландских доноров. Впрочем, он продолжает делать пожертвования за границу.