Мир Умер гитарист ABBA и автор саундтрека к фильму Mamma Mia Лассе Велландер

2023-04-10 15:39

Умер шведский музыкант и гитарист культовой группы ABBA Лассе Велландер. Звезде было 70 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной смерти Велландера стала онкология.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", - сказано в сообщении семьи Велландера.

С АВВА Велландер начал сотрудничать в октябре 1974 года. Первыми работами стали хиты Intermezzo No.1 и Crazy World.

Гитарист записал 24 песни из всех восьми альбомов коллектива. После распада АВВА в 1982 году Велландер сотрудничал с другими шведскими артистами. Так, в 2008 году он записал саундтреки к фильму Mamma Mia! Помимо этого, в 1981 году музыкант выпустил сольный альбом.