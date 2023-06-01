Политика Перед саммитом ЕС в Молдове Владимир Зеленский провел встречу с Майей Санду

2023-06-01 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Молдовы Майей Санду перед саммитом Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг, 1 июня.

"Мы обсудили важные вопросы. Мы подтвердили поддержку Украины и сопротивление российской агрессии. Мы говорили об инфраструктурных проектах, которые мы строим вместе. И, конечно, мы говорили о нашем европейском будущем", - сказала Санду.

Она заверила, что Молдова поддерживает Формулу мира и создание Международного трибунала по поводу преступлений в Украине.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Молдову за убежище беженцев с первых дней войны.

"Мы никогда не забудем этого. Мы говорили о двусторонних отношениях. Наше будущее - в ЕС", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и наших соседей".

Также Зеленский провел переговоры с главой правительства Молдовы Дорином Речаном.

Напомним, саммит в Молдове соберет 50 президентов, премьер-министров и европейских чиновников. В нем примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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