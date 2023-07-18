ВОЙНА В Украине ВСУ перехватили инициативу на поле боя, - Остин

2023-07-18 18:26

 

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что вооруженные силы Украины перехватили инициативу на поле боя с российскими захватчиками.

Об этом сообщает УНИАН.

"Украинский народ продемонстрировал прочную стойкость перед лицом большой жестокости. Украинские силы продолжают воевать отважно для защиты своих сограждан и своей страны. Контрнаступление Украины знаменует ключевой момент в этой трагической войне. Вооруженные силы Украины перехватили инициативу для восстановления контроля над своей суверенной территорией, но российская агрессия против Украины породила крайне взрывоопасную ситуацию", - сказал Остин.

По его словам, Контактная группа по вопросам обороны Украины никогда не уклонялась от возникающих вызовов.

"Это чрезвычайно важный момент в истории этой войны и этого столетия. Соединенные Штаты будут выступать на стороне Украины столько, сколько будет необходимо, и также эта Контактная группа", - добавил Остин.

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