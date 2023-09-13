Жизнь 23-летней участнице смертельного конфликта с патрульными в Днепре объявили подозрение

2023-09-13 08:24

Подозрение объявили 23-летней девушке, которая 29 августа во время смертельного инцидента с патрульными в Днепре сопротивлялась полицейским. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Фигурантке дела инкриминируют Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины).

В полиции отметили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного в отношении патрульных полицейских.

Напомним, 29 августа в Днепре полицейский застрелил напавшего на его коллегу правонарушителя.

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