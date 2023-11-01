Жизнь С 1 ноября Укрпочта впервые за два года повышает тарифы

2023-11-01 11:21

Укрпочта впервые за два года повышает тарифы на подписку печатных изданий - газет и журналов на 2024 год. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба компании.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября.

Так, услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (на один адрес, независимо от количества изданий) составит 15 гривен (без НДС).

"До сих пор стоимость операций, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от нескольких составляющих: веса и объема издания (страниц) и количества выходов на минимальный срок подписки. Теперь достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное", - говорится в релизе.

Доставка одного экземпляра будет составлять: для общегосударственных медиа - 5 гривен, для местных медиа - 4 гривны.

Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей. На общегосударственные печатные медиа - до 20 декабря, на местные - до 26 декабря 2023 года.