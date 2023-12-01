Курьезы Президент Германии в Катаре полчаса ждал на трапе самолета, пока его официально встретят

2023-12-01 11:32

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал на трапе самолета, пока его официально встретят. Об этом сообщает Bild.

Самолет со Штайнмайером приземлился в аэропорту Дохи в среду в 10:10 по местному времени. Немецкого президента должен был встретить эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани. Именно с ним у Штайнмайера были запланированы переговоры по освобождению заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль.

Жена Штайнмайера Эльке Бюденбендера и часть его делегации спустились с самолета, а сам президент Германии остался стоять наверху.

В ответ на звонок главы протокольной службы сообщили, что "президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время", однако Штайнмайер предпочел ждать на вершине трапа.

Издание отмечает, что Штайнмайер ждал около получаса в 30-градусную жару, прежде чем его встретил государственный секретарь по иностранным делам Султан Аль-Мурайхи.

Переговоры между президентом Германии и эмиром Катара продолжались около полутора часов, однако по их завершению Аль Тани отказался от совместной пресс-конференции или заявления.

"Я надеюсь, что мы получим хорошие новости в ближайшие несколько дней", - сказал Штайнмайер после встречи.

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