ВОЙНА В Украине Катя Осадчая сообщила, что ее аккаунт в Telegram пытались взломать российские хакеры

2023-12-05 12:27

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая заявила, как чуть не стала жертвой мошенников из эрефии. Об этом она рассказала в Instagram.

Она поделилась, что ее аккаунт в Telegram пытались взломать. Звезда получила сообщение о том, что кто-то пытался получить доступ к ее странице с территории рф. Однако эта попытка оказалась неудачной.

Поэтому Осадчая призвала своих поклонников быть внимательнее и время от времени менять пароли в социальных сетях.

В то же время бизнесвумен призналась, что ее возмущает тот факт, что россия терроризирует мирное население. Ведущая убеждена, что враг лишь показывает свою слабость, когда прибегает к таким наглым действиям.

"Неугомонный глупый сосед. Как измерить слабость, это когда не могут покорить, то просто боятся, ломают страницы, летают целыми днями, сжигая тонны топлива. Просто представьте, вместо того, чтобы проводить выходной, они заняты тем, чтобы портить жизнь другим", - написала она.