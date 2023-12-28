Мир Умер Гастон Глок, совершивший революцию в мире стрелкового оружия

2023-12-28 15:37

Умер Гастон Глок - изобретатель пистолетов Glock, имеющих крупнейшие в мире масштабы продаж. Смерть наступила 27 декабря, сообщила пресс-служба компании, которую он основал в 1963 году.

Причины смерти пока не раскрываются, но изобретателю было 94 года.

"Наш основатель Гастон Глок не только совершил революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и добился успеха в становлении бренда GLOCK как мирового лидера в индустрии ручного оружия", - говорится в сообщении.

Гастон Глок родился 19 июля 1929 года в Вене. Он начинал свою инженерную деятельность по производству карнизов для штор и ножей для австрийской армии, а до конструирования и изготовления оружия дошел только в возрасте 52 лет.