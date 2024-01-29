ВОЙНА В Украине Студентам честково компенсують плату за навчання у разі відвідування військової кафедри

2024-01-29 09:37

Якщо студент вирішить одночасно навчатися за спеціальністю та на кафедрі підготовки офіцерів запасу, Міносвіти може компенсувати частину вартості навчання у виші, - розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

З 1 вересня 2023 року Україна перейшла до моделі професійної військової освіти країн НАТО, в якій є 5 етапів від L1 до L5, що забезпечують навчання від лейтенанта до генерала.

В умовах повномасштабної війни було збільшено час щоденного навчання з 6 до 10-12 годин. На тиждень – до 72 годин. Із загального навчального часу 70% – це практичні заняття, саме для відпрацювання навичок на військовій техніці.

Планується, що перед присвоєнням чергового військового звання та призначенням на посаду, офіцер навчатиметься на відповідних курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації, уточнюють у Міноборони.

Наразі освітню діяльність провадять 34 кафедри військової підготовки, 10 кафедр медицини катастроф та військової медицини, що цілком задовольняє потребу Збройних Сил України у кваліфікованих військових фахівцях

Обіцяють деякі зміни і стосовно оплати за навчання на військових кафедрах. Згідно із законодавчими ініціативами, абітурієнти отримуватимуть від держави цільові грошові гранти для здобуття вищої освіти, розмір яких залежатиме від результатів національного мультипредметного тесту.