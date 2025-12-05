Політика Швеція надає Україні пакет зимової підтримки на понад 100 мільйонів євро

2025-12-05 16:46

Швеція надає Україні пакет зимової підтримки на 1,1 мільярда шведських крон (понад 100,3 мільйонів євро). Про це повідомляє Sweden Herald із посиланням на уряд Швеції.

Кошти будуть спрямовані на підтримку українських муніципалітетів у ремонті та будівництві інфраструктури з урахуванням екологічних вимог, допомогу у задоволенні енергетичних потреб України взимку та зміцнення спроможності країни надавати державні послуги.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція закликала посилити підтримку України, зокрема коштом репараційного кредиту з заморожених російських активів, та виступила за розширення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей зі Швецією щодо локалізації виробництва винищувачів SaabJAS39 Gripen на своїй території.

