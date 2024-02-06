ВОЙНА В Украине Податок на розкіш в Україні: за які авто доведеться додатково заплатити у 2024 році - повний перелік

2024-02-06 12:27

Транспортний податок в Україні потрібно платити за автомобілі, які не старші за п'ять років, а їхня вартість — 375 мінімальних зарплат. Порівняно з 1 січня 2023 року рівень мінімальної зарплати зріс із 6,7 тисячі гривень до 7,1 тисячі гривень. Тепер під податок на розкіш підпадають авто вартістю 2 662 500 гривень і більше.

Незважаючи на те, що рівень мінімалки у 2024 році збільшився, список автомобілів, за які громадянам потрібно сплатити податки, скоротився.

Відомо, що до переліку увійшли такі марки, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Повний список можна переглянути за посиланням — тут.