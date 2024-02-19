ВОЙНА В Украине Военные после ранения смогут работать в ТЦК

2024-02-19 21:37

 

Военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, годны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

Отмечено, что в заключении ВЛК должны обязательно указываться рекомендации по поводу того, какие виды службы и работы противопоказаны военнослужащему в зависимости от его состояния здоровья.

Если военнослужащий хочет проходить службу в Территориальном центре комплектования, ему следует обратиться к своему командованию.

"Механизм: военнослужащий обращается к своему непосредственному начальнику, руководителю или командиру о желании проходить службу в территориальных центрах, предоставляет соответствующие документы по получению травмы, ранения, контузии, по ухудшению состояния здоровья", - пояснили в ОК "Север".

При необходимости и возможности военный также должен предоставить справку военно-врачебной комиссии (ВЛК) в подтверждение статуса "ограниченно пригодный к военной службе". После этого командир рассмотрит обращение и военный может быть переведен на службу в ТЦК.

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Сбитие роССийских самолетов: один из истребителей упал в Азовское море 2024-02-19 17:37