Жизнь Паркування у Києві стало тимчасово безкоштовним - штрафи за несплату також відмінено

2024-02-23 17:32

У столиці паркування на паркінгах Київтранспарксервіс стає тимчасово безкоштовним через судовий процес про встановлення тарифів. Про це повідомляє Київ Цифровий.

Інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування, проте штрафи за порушення правил дорожнього руху діють, як і раніше.

"Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію. Щойно оплата паркування відновиться в місті, ми одразу сповістимо. Подбайте про безпеку на дорогах і паркуйтеся за правилами", - зазначили у Київ Цифровий.

Голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький повідомив у Facebook, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.