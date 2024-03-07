ВОЙНА В Украине Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

2024-03-07 22:15

 

Украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили и получить немецкие номерные знаки до 31 марта, если они находятся в стране более года, иначе им грозит штраф за вождение без регистрации.

Украинские беженцы которые находятся более года в Германии должны поставить свои автомобили на учет и получить немецкие номера до 31 марта. За управление автомобилем без регистрации будут штрафовать. Об этом сообщает DW.

Детали

В министерстве транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия, которая возглавляет конференцию земельных транспортных ведомств заявили, что 31 марта истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам ездить на украинских номерах в Германии более года. Запросов от земель на продление этих положений и исключений для украинских транспортных средств не поступало.

Это означает, что все украинские транспортные средства, которые более года находятся в Германии, с тех пор должны быть поставлены на учет в Германии,
- констатировали в земельном министерстве.

Управление автомобилем без немецкой регистрации более года является административным правонарушением и предусматривает штраф в 70 евро и 1 штрафной балл. За 8 штрафных баллов в Германии забирают водительское удостоверение.

В то же время отмечается, что остаются нерешенными некоторые юридические вопросы. В частности, заявитель должен доказать свое право распоряжаться автомобилем, который имеет другого владельца. Многие водители не могут доказать такое право. Также неизвестно, что будет с украинскими автомобилями, которые не смогут пройти немецкий техосмотр и не соответствуют европейским предписаниям - им потребуется специальное разрешение на участие в дорожном движении.

Напомним

Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: только 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.

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