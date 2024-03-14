ВОЙНА В Украине У 70% украинцев среди близких есть те, кто напрямую участвует в войне

2024-03-14 10:27

По состоянию на март 2024 года у 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте. В сентябре 2023 года таковых было 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что 55% опрошенных заявили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% - противоположного мнения. Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и близких, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

Опрос был проведен среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

subscriber subscriber

Еще по теме

Потери оккупационных войск рф в Украине приблизились к 430 тысячам

2024-03-13 15:38

За неделю Силы обороны Украины ликвидировали более семи тысяч рашистов

2024-03-11 09:37

За сутки в Украине ликвидированы 1160 оккупантов, уничтожены более сотни танков, бтр и артустановок

2024-03-07 11:34

Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Контрразведка СБУ предотвратила вражескую диверсию на объектах Укрзализныци

2024-03-14 15:37

На россии паника сразу в двух областях из-за якобы атаки украинских беспилотников

2024-03-14 14:29

Сегодня - День добровольца. Главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинцам

2024-03-14 12:30

Массированный удар по Харьковщине - куда в этот раз метил враг

2024-03-14 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Контрразведка СБУ предотвратила вражескую диверсию на объектах Укрзализныци 2024-03-14 15:37
На россии паника сразу в двух областях из-за якобы атаки украинских беспилотников 2024-03-14 14:29
Сегодня - День добровольца. Главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинцам 2024-03-14 12:30
Массированный удар по Харьковщине - куда в этот раз метил враг 2024-03-14 11:34