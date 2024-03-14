ВОЙНА В Украине У 70% украинцев среди близких есть те, кто напрямую участвует в войне

2024-03-14 10:27

По состоянию на март 2024 года у 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте. В сентябре 2023 года таковых было 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что 55% опрошенных заявили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% - противоположного мнения. Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и близких, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

Опрос был проведен среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.