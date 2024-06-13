ВОЙНА В Украине Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ

2024-06-13 09:31

По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, пришедших в армию, составляет 1 к 3. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что в настоящее время внедряются системные изменения в Силах обороны, а также создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время их насчитывается уже 22, а на этой неделе планируется открыть еще три.

"По состоянию на май соотношение пришедших в армию добровольцев и мобилизованных составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину", - рассказала она.

В то же время, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подчеркнула, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, и цифровизация развития ВСУ.

По ее словам, цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического превосходства над врагом 10:1.

"Благодаря приложению Резерв+, которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация - это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди - запуск приложения для военных Армия+, которое упростит бюрократические процессы в армии", - заявила заместитель министра.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин продлил на три месяца отсрочки от мобилизации: кого касается

2024-06-04 22:15

Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации – нардеп

2024-06-03 22:15

Мобилизация полицейских: на защиту страны от врага могут отправить каждого третьего копа

2024-06-03 13:32

КОГДА, ГДЕ, КТО И КАК ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ УКРАИНЦАМ

2024-05-23 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2024-06-13 13:35

Когда Украина получит первые истребители F-16 - впервые озвучены реальные сроки

2024-06-13 11:34

Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ

2024-06-13 09:31

рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной

2024-06-12 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2024-06-13 13:35
Когда Украина получит первые истребители F-16 - впервые озвучены реальные сроки 2024-06-13 11:34
Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ 2024-06-13 09:31
рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной 2024-06-12 19:15