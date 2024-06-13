ВОЙНА В Украине Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ

2024-06-13 09:31

По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, пришедших в армию, составляет 1 к 3. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.



Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что в настоящее время внедряются системные изменения в Силах обороны, а также создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время их насчитывается уже 22, а на этой неделе планируется открыть еще три.



"По состоянию на май соотношение пришедших в армию добровольцев и мобилизованных составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину", - рассказала она.



В то же время, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подчеркнула, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, и цифровизация развития ВСУ.



По ее словам, цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического превосходства над врагом 10:1.



"Благодаря приложению Резерв+, которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация - это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди - запуск приложения для военных Армия+, которое упростит бюрократические процессы в армии", - заявила заместитель министра.