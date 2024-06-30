Военные заявляют о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру: ведутся ожесточенные бои

Оккупанты существенно преобладают в количестве.
Сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру Донецкой области. Российская армия постоянно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов. Впрочем, битва за город, а "бойцы ценой титанических усилий защищают его".
Об этом говорится в заявлении 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Отмечается, что защитники 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями сдерживают наступление превосходящих в силе захватчиков РФ "в чрезвычайно сложных условиях".
"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его (город — Ред.) с флангов. Ресурс захватчиков бесконечен — на смену уничтоженным оккупантам приходят новые новые", — отмечают в бригаде.
Сейчас наиболее ожесточенные бои ведутся в районе канала Северский Донец – Донбасс.
"Враг нещадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбрасывал по защитникам города", — добавили в сообщении.
Как сообщалось, россияне уничтожают Часов Яр "Солнцепьоками" , которые Женевская конвенция запрещает применять вблизи населенных пунктов из-за неизбирательного характера действия.