ВОЙНА В Украине Военные заявляют о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру: ведутся ожесточенные бои

2024-06-30 11:30

 

Оккупанты существенно преобладают в количестве.

Сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру Донецкой области. Российская армия постоянно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов. Впрочем, битва за город, а "бойцы ценой титанических усилий защищают его".

Об этом говорится в заявлении 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Отмечается, что защитники 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями сдерживают наступление превосходящих в силе захватчиков РФ "в чрезвычайно сложных условиях".

"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его (город — Ред.) с флангов. Ресурс захватчиков бесконечен — на смену уничтоженным оккупантам приходят новые новые", — отмечают в бригаде.

Сейчас наиболее ожесточенные бои ведутся в районе канала Северский Донец – Донбасс.

"Враг нещадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбрасывал по защитникам города", — добавили в сообщении.

Как сообщалось, россияне уничтожают Часов Яр "Солнцепьоками" , которые Женевская конвенция запрещает применять вблизи населенных пунктов из-за неизбирательного характера действия.

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