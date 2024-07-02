Политика Украина обратилась в Еврокомиссию из-за блокирования Польшей украинских фур

2024-07-02 09:24

Украина сообщила Европейской комиссии о приостановлении Польшей пропуска украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Об этом сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в Facebook.

Чиновник отметил, что никаких разрешений на двусторонние перевозки украинским перевозчикам не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу 20 июня, однако до 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

"Об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. По официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении соглашения между Украиной и Евросоюзом. В настоящее время это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны", - заявил Деркач.

Замминистра сообщил, что украинская сторона обратилась по поводу ситуации в Министерство инфраструктуры Польши и польские коллеги уверяют, что пытаются решить проблему с польской таможенной службой.

"Также мы сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", - отметил Деркач.

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