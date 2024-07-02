Политика В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по территории рф

2024-07-02 22:15

 

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил о поддержке более широкого применения американского оружия для ударов по территории РФ.

Свою позицию озвучил на брифинге в рамках визита двухпартийной делегации Конгресса США в Киеве.

"Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то предоставляемое оружие по актуальным военным целям", – сказал он.

Конгрессмен отметил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: "Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России".

Тернер добавил, что проблемой является увеличение производства российского оружия и для его решения должна быть возможность использовать военную силу.

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