Политика Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

2024-07-06 13:30

 

В преддверии вашингтонского саммита НАТО следует усилить дискуссию о том, как расширить поддержку Украины, считает глава МИД ФРГ.

Россия остается самой большой угрозой для Запада, поэтому НАТО должна адаптировать свою политику, исходя из этого. Об этом в четверг, 4 июля, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в Бундестаге.

"На следующей неделе в Вашингтоне мы должны четко дать понять: путинская Россия будет оставаться наибольшей угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в ближайшем будущем. Это не мы выбирали. Мы этого не желали. Но пришло время, и мы должны адаптировать свою политику к этому", - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что прежде всего нужно усилить военную помощь для Украины, которая более двух лет борется с российским полномасштабным вторжением.

"Военная помощь Украине - это не благотворительный жест, а инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу", - пояснила она и отметила, что имперские претензии, неоднократно озвученные российским диктатором Владимиром Путиным, направлены не только на Украину, но и на другие государства.

"Бомбы Путина не только ежедневно атакуют украинские электростанции и жилые дома - они также ежедневно атакуют наш образ жизни и свободы в Европе. Его бомбы подразумевают и нас", - отметила она.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день Россия продолжает ползучее наступление на Донбассе, а также пытается атаковать на Харьковщине, где ее войска были остановлены, когда на фронт начала активнее поступать помощь от стран Запада.

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