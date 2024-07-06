Политика Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

2024-07-06 13:30

В преддверии вашингтонского саммита НАТО следует усилить дискуссию о том, как расширить поддержку Украины, считает глава МИД ФРГ.

Россия остается самой большой угрозой для Запада, поэтому НАТО должна адаптировать свою политику, исходя из этого. Об этом в четверг, 4 июля, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в Бундестаге.

"На следующей неделе в Вашингтоне мы должны четко дать понять: путинская Россия будет оставаться наибольшей угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в ближайшем будущем. Это не мы выбирали. Мы этого не желали. Но пришло время, и мы должны адаптировать свою политику к этому", - сказала Бербок.



При этом она подчеркнула, что прежде всего нужно усилить военную помощь для Украины, которая более двух лет борется с российским полномасштабным вторжением.



"Военная помощь Украине - это не благотворительный жест, а инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу", - пояснила она и отметила, что имперские претензии, неоднократно озвученные российским диктатором Владимиром Путиным, направлены не только на Украину, но и на другие государства.



"Бомбы Путина не только ежедневно атакуют украинские электростанции и жилые дома - они также ежедневно атакуют наш образ жизни и свободы в Европе. Его бомбы подразумевают и нас", - отметила она.



Напомним, что по состоянию на сегодняшний день Россия продолжает ползучее наступление на Донбассе, а также пытается атаковать на Харьковщине, где ее войска были остановлены, когда на фронт начала активнее поступать помощь от стран Запада.