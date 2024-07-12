Жизнь Украину накрыла рекордная жара - когда ждать снижения температуры

2024-07-12 12:29

Аномальная жара в этом году пришла в Украину месяцем ранее. В прошлые годы максимальные температуры воздуха наблюдались в первой половине августа. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Для первой половины июля это достаточно необычно, поскольку у нас по климату самая теплая вторая половина июля, а самые максимальные температуры фиксировались в первой половине августа", - пояснила она.

Голеня привела в пример 2010-й год, когда самая большая жара была в конце июля - начале августа, а 12 августа температура в Луганске поднялась до 42 градусов - наивысшее значение.

По ее словам, причина жары в том, что в Украину по высоте поступает тропический воздух с юга. С начала он поступал с юго-востока, а теперь - с юго-запада.

"Из Африки на Средиземное море перекочевало, и к нам будет поступать в ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура несколько снизится на следующей неделе. С понедельника, 15 июля, - на западе Украины, со вторника - на севере. Но на юге, востоке жара будет держаться до 18-20 июля.

Синоптики не исключают в это время дождей. В то же время в Укргидрометцентре ждут еще одной волны жары в августе.

На фоне такой погоды в Николаеве уже обновлен исторический температурный рекорд - 40,5 градуса, добавила Голеня.

До этого максимальная температура в Николаеве была 40 градусов. В Николаевской области температура еще выше: в Вознесенске она поднялась до 41 градусов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине готовят рой дронов, способный действовать полностью автономно и уничтожать любые цели

2024-07-12 11:32

Литва передала новую партию военной помощи для украинской армии

2024-07-12 08:26

В США подтвердили, что обсуждают с Украиной разрешение бить их оружием вглубь роССии

2024-07-11 22:15

"Решение - за Киевом": в Швеции заявили о готовности предоставить Украине истребители Gripen

2024-07-11 21:37

Еще новости в разделе "Жизнь"

Украину накрыла рекордная жара - когда ждать снижения температуры

2024-07-12 12:29

Расследование завершено - эксначальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предстанет перед судом

2024-07-11 14:29

Аномальная жара в Украине и Европе: потребление электроэнергии резко возросло

2024-07-11 13:35

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Украину накрыла рекордная жара - когда ждать снижения температуры 2024-07-12 12:29
Расследование завершено - эксначальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предстанет перед судом 2024-07-11 14:29
Аномальная жара в Украине и Европе: потребление электроэнергии резко возросло 2024-07-11 13:35
Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО 2024-07-10 14:31