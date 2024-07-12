Жизнь Украину накрыла рекордная жара - когда ждать снижения температуры

2024-07-12 12:29

Аномальная жара в этом году пришла в Украину месяцем ранее. В прошлые годы максимальные температуры воздуха наблюдались в первой половине августа. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.



"Для первой половины июля это достаточно необычно, поскольку у нас по климату самая теплая вторая половина июля, а самые максимальные температуры фиксировались в первой половине августа", - пояснила она.



Голеня привела в пример 2010-й год, когда самая большая жара была в конце июля - начале августа, а 12 августа температура в Луганске поднялась до 42 градусов - наивысшее значение.



По ее словам, причина жары в том, что в Украину по высоте поступает тропический воздух с юга. С начала он поступал с юго-востока, а теперь - с юго-запада.



"Из Африки на Средиземное море перекочевало, и к нам будет поступать в ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает", - сказала она.



По прогнозу Укргидрометцентра, температура несколько снизится на следующей неделе. С понедельника, 15 июля, - на западе Украины, со вторника - на севере. Но на юге, востоке жара будет держаться до 18-20 июля.



Синоптики не исключают в это время дождей. В то же время в Укргидрометцентре ждут еще одной волны жары в августе.



На фоне такой погоды в Николаеве уже обновлен исторический температурный рекорд - 40,5 градуса, добавила Голеня.



До этого максимальная температура в Николаеве была 40 градусов. В Николаевской области температура еще выше: в Вознесенске она поднялась до 41 градусов.