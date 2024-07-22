Политика Зеленский ответил, уступит ли территорию, чтобы сохранить жизнь людей

2024-07-22 17:37

Президент объяснил, что будет считать проигрышем Украины.

Украине важно сохранить жизнь своих граждан, однако это не означает готовность уступить пользу России 30% своей территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Для нас проигрыш – это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Так, а что важнее для вас – территория или люди?" Как можно так сравнивать? Все это про людей. Люди важны, но это не значит, что можно подарить им (россиянам) 30% нашей земли", – заявил он.

Глава государства не исключает, что даже в случае перемирия и заморозки войны со временем РФ может прибегнуть к новой агрессии.

"Кто вам сказал, что они (россияне – Ред.) не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней. И в этом весь смысл этого человека", – объяснил президент.

"Что значит "проиграть"? Это ведь не футбол, это не игра. Это – серьезная история", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский согласился, что сила дипломатии может помочь в урегулировании войны.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец" войне в Украине.