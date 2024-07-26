ВОЙНА В Украине В ISW заявили, что рф уже исчерпывает свои запасы - скоро появится шанс успешно их контратаковать

2024-07-26 20:34

Рашиты начинают все больше ощущать дефицит вооружений и живой силы. Этот фактор вместе с помощью западных союзников даст Вооруженным силам Украины со временем провести успешные контрнаступательные операции. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Guardian.



Он указал, что оккупанты за последние два с половиной года существенно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для войны. Тем не менее, эксперты отмечают, что это не свидетельствует о внезапном увеличении присутствия военных рф в Украине.



В ISW считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе россия не сможет наращивать количество личного состава и техники для боевых действий. Страна-агрессор также исчерпывает свои ограниченные запасы оружия времен СССР. Пока неясно, сможет ли оборонная промышленность рф производить достаточное количество техники, чтобы выдержать высокий уровень потерь даже при дальнейшей экономической мобилизации.



По мнению экспертов, Кремлю все-таки придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Заявления Сырского доказывают, что Силы обороны успешно защищали и освобождали территорию, несмотря на все преимущества врага.



В ISW считают, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и, наконец, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности.