ВОЙНА В Украине Враг пошел в контратаку возле Клещиевки - Генштаб

2023-08-02 16:48



Захватчики пытаются восстановить утраченные позиции, имеющие стратегическое значение для битвы за Бахмут.

За прошедшие сутки на фронте состоялось более 40 боевых столкновений между Силами обороны и войсками российских захватчиков. Об этом информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что спокойной обстановка была только на Волынском и Полесском направлениях – на границе с Беларусью. А вот пограничные с Россией населенные пункты на Северском и Слобожанском направлениях подверглись многочисленным авиационным, минометным и артиллерийским обстрелам.

Непосредственно на фронте только обстрелами без наступательных действий оккупанты ограничились на Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях. А вот под Бахмутом враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение к северу и западу от села Клещиевка.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе Авдеевки. На Марьинском направлении силы обороны сдержали наступление захватчиков в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение к востоку от села Старомайорское. А на Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

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Этой ночью российский агрессор совершил массированную атаку на Киев, задействовав беспилотники типа Shahed. Известно, что дроны залетали в столицу одновременно с нескольких направлений. Тем не менее, противовоздушная оборона сумела ликвидировать в небе все вражеские беспилотники.

Кроме столицы российские захватчики атаковали дронами также юг Одесской области. Силы ПВО работали без перерыва почти три часа. Однако врагу таки удалось повредить элеватор, а также вызвать пожары на портовых и промышленных объектах.