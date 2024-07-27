ВОЙНА В Украине Оккупанты давят на всем фронте, чтобы не дать Украине перехватить инициативу – ISW

2024-07-27 11:30

Анализируя изменение задачи центральной группировки войск РФ в Донецкой области, эксперты указывают на то, что россияне пытаются давить на всем фронте, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы на поле боя.

Источник: ISW

Дословно: "Российское военное командование сейчас пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск РФ измельчать наступательные операции на длинном фронте больше соответствует этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра".

"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении".

Детали: Зато, по мнению аналитиков, российское военное командование может поставить перед центральной группировкой войск РФ задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области.

Эксперты отмечают: расширение зоны ответственности центральной группировки войск указывает на то, что российское военное командование может считать, что быстрые тактические успехи в районе Авдеевки маловероятны.

Непонятно, основывается ли эта возможная оценка на ослаблении украинских материально-технических и людских ресурсов или на оценке неспособности российской центральной группировки войск выполнить поставленные задачи.

Зона ответственности, простирающаяся с юго-запада от Донецка до Торецка, будет отвлекать имеющиеся российские силы и средства от усилий, направленных на тактически значимое продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки.

Центральной группировке войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для интенсификации операций в районе Авдеевки до уровня, который бы позволил достичь относительно быстрых успехов при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях.

Ключевые выводы ISW за 26 июля: