На Сумщине объявили обязательную эвакуацию в 5 общинах на границе с рф
2024-08-07 22:15
На Сумщине объявили об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5-ти приграничных с Россией общинах Сумского района.
Источник: начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона
Прямая речь Артюха: "Я только что подписал распоряжение о введении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5 громадах Сумского района. В действие вступает с момента подписания".
Детали: По словам Артюха, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди них 425 детей.
В частности обязательная эвакуация касается Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской громад Сумского района, которые попадают в зону огневого поражения врага.
Прямая речь Артюха: "Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области - это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине".
Напомним:
- 6 августа в РФ заявили о попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
- Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
- Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.
- Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявляют, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне.
- 7 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона, а также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.
- Украинские военные и добровольческие формирования пока ситуацию в Курской области РФ не комментировали.