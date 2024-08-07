ВОЙНА В Украине На Сумщине объявили обязательную эвакуацию в 5 общинах на границе с рф

2024-08-07 22:15

На Сумщине объявили об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5-ти приграничных с Россией общинах Сумского района.

Источник: начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона

Прямая речь Артюха: "Я только что подписал распоряжение о введении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5 громадах Сумского района. В действие вступает с момента подписания".

Детали: По словам Артюха, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди них 425 детей.

В частности обязательная эвакуация касается Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской громад Сумского района, которые попадают в зону огневого поражения врага.

Прямая речь Артюха: "Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области - это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине".

Напомним: