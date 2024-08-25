Политика Украина и Индия подписали важное соглашение в сельском хозяйстве

2024-08-25 14:30

Правительства Украины и Индии подписали Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Так, соглашение подписали при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди, находящегося с визитом в Киеве.

Цель подписанного Соглашения состоит в расширении взаимовыгодного сотрудничества и создании благоприятных условий для рыночных отношений. А также повышении национальной продовольственной безопасности стран.

В частности, соглашение предусматривает сотрудничество в таких областях:

Страны будут делиться информацией о важных для обеих сторон законах, нормах и образцах продукции.

Научные учреждения в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания будут обмениваться сведениями о практических мероприятиях, таких как выставки, научные конференции и другие подобные события.

Проведение совместных научных исследований генетики, селекции, биотехнологии, защиты растений, сохранения продуктивности почв, механизации, водных ресурсов и т.д., и взаимного применения научных результатов.

Обмен опытом в области животноводства на основе современных научных исследований и технологий с целью увеличения высокопродуктивных молочных пород крупного рогатого скота и обмена генетическими ресурсами.

Обмен опытом в сфере растениеводства, в частности, зерновых и зернобобовых культур (технологии выращивания, управления исследованиями, хранения, переработки и сбыт).

Обмен опытом в сфере семеноводства на основе современных технологий; обмен информацией о сертификации семенного материала в соответствии с законодательством Сторон.

Сотрудничество в сфере экспертизы сортов растений и защиты прав на сорта растений обмен образцов семян на выгодных условиях, в том числе по принципу давай и бери.

Изучение эффективности и возможности реализации различных видов орошения, включая микроорошения, содержащий капельное орошение.

Проведение научных исследований по эффективному использованию различных удобрений для их дальнейшей регистрации.

Сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Содействие созданию совместных предприятий и обмену информацией о развитии рынков сбыта продовольственных товаров.

Обмен информацией и методологией эффективного использования пищевых и упаковочных технологий.

Сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований и безопасности пищевых продуктов и их стандартов.

Сотрудничество в аквакультуре и рыбном хозяйстве, в частности обмен опытом в сфере технологий аквакультуры рыб и беспозвоночных, управление национальным фондом рыбохозяйственных водных объектов Украины и Индии и их рациональное использование для целей аквакультуры и тому подобное.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти лет.