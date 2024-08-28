Владимир Зеленский попросил не разглашать подробности о повреждениях энергетических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой не разглашать подробности о повреждениях энергетических объектов, чтобы этой информацией не мог воспользоваться враг. Об этом глава государства заявил на форуме Украина-2024.Независимость.
"О деталях разрушений на ГЭС или других энергообъектах... У нас есть свобода слова, но я не поддерживаю, когда враг узнаёт, какие именно повреждения он нанес ударами по Украине и нашей энергосистеме", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что некоторые детали не должны конкретизироваться, даже если нужно, чтобы мир знал о преступлениях россии на украинской земле. Он призвал не публиковать информацию о том, "в каком состоянии наши объекты и что мы там сейчас делаем".