ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский попросил не разглашать подробности о повреждениях энергетических объектов

2024-08-28 08:24

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой не разглашать подробности о повреждениях энергетических объектов, чтобы этой информацией не мог воспользоваться враг. Об этом глава государства заявил на форуме Украина-2024.Независимость.

"О деталях разрушений на ГЭС или других энергообъектах... У нас есть свобода слова, но я не поддерживаю, когда враг узнаёт, какие именно повреждения он нанес ударами по Украине и нашей энергосистеме", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что некоторые детали не должны конкретизироваться, даже если нужно, чтобы мир знал о преступлениях россии на украинской земле. Он призвал не публиковать информацию о том, "в каком состоянии наши объекты и что мы там сейчас делаем".