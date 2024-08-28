Сегодня в Киеве и ряде областей Украины снова ввели аварийные отключения света. Вместе с тем, в некоторых западных регионах отменили графики. Об этом стало известно в среду, 28 августа.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому, по указанию Укрэнерго, в Киеве сегодня, 28 августа, будут применены экстренные отключения электроэнергии. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).
В свою очередь операторы системы распределения сообщают об экстренных отключениях в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Соответствующее распоряжение предоставило Укрэнерго.
По данным облэнерго, также экстренные ограничения ввели:
Вместе с тем в ряде областей на западе Украины были отменены графики стабилизационных отключений света. Речь идет об Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.