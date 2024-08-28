Жизнь ПОЛНЫЙ СПИСОК Сегодня в Киеве и нескольких областях снова ввели аварийные отключения света

2024-08-28 12:30

Сегодня в Киеве и ряде областей Украины снова ввели аварийные отключения света. Вместе с тем, в некоторых западных регионах отменили графики. Об этом стало известно в среду, 28 августа.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому, по указанию Укрэнерго, в Киеве сегодня, 28 августа, будут применены экстренные отключения электроэнергии. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

В свою очередь операторы системы распределения сообщают об экстренных отключениях в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Соответствующее распоряжение предоставило Укрэнерго.

По данным облэнерго, также экстренные ограничения ввели:

Николаевская область: экстренно отключены 1 и 2 очереди, параллельно действуют графики почасовых отключений.

Кировоградская область: вдобавок к графикам ввели две очереди графика аварийных отключений.

Черниговская область: аварийно отключили 1 и 2 очереди.

Черкасская область: использовали графики аварийных отключений, продолжают действовать графики почасовых отключений.

Харьковская область: одновременно используются графики почасовых и аварийных отключений. Облэнерго предупреждает, что продолжительность отключений может увеличиваться.

Полтавская область: применили аварийные отключения электроснабжения. Это касается 1 и 2 очередей из 10.

Вместе с тем в ряде областей на западе Украины были отменены графики стабилизационных отключений света. Речь идет об Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.