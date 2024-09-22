Жизнь Водителей предупредили: возрастные ограничения могут оставить вас без авто

2024-09-22 13:30

Украинские водители старшего возраста могут столкнуться с новыми правилами управления транспортными средствами.

В Верховной Раде рассматривают законопроект №8082, который предусматривает введение возрастных ограничений для водителей, опираясь на опыт Европейского Союза.

Согласно предложению, водители в возрасте от 65 лет должны будут проходить регулярные проверки когнитивных функций для подтверждения своей способности безопасно управлять автомобилем. Законопроект предусматривает усиление требований для водителей в возрасте 70 и 75 лет.

Авторы инициативы подчеркивают, что подобные меры уже внедряются в странах ЕС, где водители пожилого возраста проходят ежегодные тесты. Цель таких проверок - обеспечить безопасность на дорогах и своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на качество управления транспортным средством.

В случае неспособности пройти необходимые тесты, водители могут быть лишены права управлять автомобилем. Однако стоит отметить, что окончательное решение относительно конкретных ограничений еще не принято, поскольку депутаты продолжают обсуждение деталей законопроекта.

Эксперты по безопасности дорожного движения подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров для водителей всех возрастных категорий, но особенно для пожилых людей, учитывая естественные изменения в организме, которые могут повлиять на реакцию и внимание за рулем.

Водителям рекомендуется следить за новостями относительно возможных изменений в законодательстве и быть готовыми к новым требованиям. Ведь, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.