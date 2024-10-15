Политика Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет рашистам

2024-10-15 15:37

Евросоюз официально ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет рашистам. Соответствующая информация обнародована в официальном журнале ЕС.

Под новые ограничения попали семь физических лиц, включая замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари.

Также в списке:

  • Бехнам Шахриари – должностное подразделение "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он участвует в материально-технических аспектах передачи оружия России;
  • Али Шадмани – заместитель координатора центрального штаба КСИР. Он в последние годы неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая дроны и ракеты, в частности в России;
  • Али Джафарабади – командующий космической дивизией аэрокосмических сил КСИР, участвующий в разработке иранской ракетной программы;
  • Мехди Гогердчиан – управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС. Он принимает участие в иранской программе БПЛА;
  • Реза Хосрави Могаддам – военный атташе посольства Ирана в России;
  • Сеид Мир Ахмад Нушин – директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, принимает участие в ракетной программе Ирана.

Также в санкционный список попали семь иранских компаний. Три авиакомпании – национальный перевозчик Iran Air и Saha Airlines, Mahan Air, а также четыре промышленные и транспортные компании – Basamad Electronic Pouya Engineering Co.

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