Политика Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет рашистам

2024-10-15 15:37

Евросоюз официально ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет рашистам. Соответствующая информация обнародована в официальном журнале ЕС.

Под новые ограничения попали семь физических лиц, включая замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари.

Также в списке:

Бехнам Шахриари – должностное подразделение "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он участвует в материально-технических аспектах передачи оружия России;

Али Шадмани – заместитель координатора центрального штаба КСИР. Он в последние годы неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая дроны и ракеты, в частности в России;

Али Джафарабади – командующий космической дивизией аэрокосмических сил КСИР, участвующий в разработке иранской ракетной программы;

Мехди Гогердчиан – управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС. Он принимает участие в иранской программе БПЛА;

Реза Хосрави Могаддам – военный атташе посольства Ирана в России;

Сеид Мир Ахмад Нушин – директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, принимает участие в ракетной программе Ирана.

Также в санкционный список попали семь иранских компаний. Три авиакомпании – национальный перевозчик Iran Air и Saha Airlines, Mahan Air, а также четыре промышленные и транспортные компании – Basamad Electronic Pouya Engineering Co.