ВОЙНА В Украине Польша заявила о готовности сбивать российские ракеты, но есть одно условие

2024-12-23 10:27

Польша в определенных условиях готова сбивать над своей территорией российские ракеты, которыми войска рф атакуют Украину. Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Голосу Америки.

"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешуве, который передается под охрану НАТО. Наши союзники США, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты", - объяснил он.

По словам министра, о сбитии целей в воздушном пространстве Украины все еще речь не идет, поскольку не имеет единого решения НАТО по этому поводу.

"Очень часто мы приводим в готовность наши F-16, чтобы действовать соответственно, если будет опасность для Польши для защиты нашей территории... Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы", - заявил Косиняк-Камыш.

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