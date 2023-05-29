Политика За поставку дронов на рф против ирана на 50 лет введет жесткие санкции

2023-05-29 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана. Такое решение вытекает из проекта постановления, внесенного им в Верховную Раду.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в Исламскую республику Иран", – говорится в дополнении к проекту постановления на сайте парламента.

Санкции в частности будут включать ограничения торговых операций товарами военного назначения и двойного использования с резидентами Ирана. Также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины этих товаров. Также Украина будет предотвращать выведение капиталов резидентами Ирана за пределы нашего государства.

Также запрещается передача технологий резидентам Ирана, обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана, запрет на регистрацию международных платежных систем связанных с этой страной.

Ответственными за реализацию документа будут назначены Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности и Национальный банк Украины.