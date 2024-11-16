Политика Зеленский назвал условие для переговоров с рф и посредничества США

2024-11-16 12:30


У Украины должна быть сильная позиция на переговорах с Россией. В противном случае такие переговоры будут проигрышными для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим прямо с Путиным, просто с убийцей, мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, это на входе проигрышный статус переговоров для Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, от смены настроения Трампа зависит смена политики США.

"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто-либо посредником, но нельзя абстрактно говорить "Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так быть не может", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что в настоящее время Украина и Россия не проводят мирные переговоры. Как заявлял президент Владимир Зеленский, единственные переговоры, которые проводят Украина и РФ, касаются обмена пленными.

Впрочем, западные СМИ сообщали, что якобы стороны при посредничестве Катара якобы приступили к "предварительным обсуждениям приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга". Однако и в Украине, и в Кремле опровергли это.

При этом Дональд Трамп недавно заявил, что в первый день по возвращении в Белый дом хотел посадить Украину и РФ за стол переговоров. Зеленский предостерег США от "быстрого" завершения войны.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин не желает результата от переговоров. Он стремится уничтожить Украину, - Зеленский

2024-11-16 14:30

Зеленский о звонке Шольца путину: Это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет

2024-11-16 10:30

Запорожская АЭС оказалась на грани полного блэкаута из-за обстрела рф: что известно

2024-11-16 08:30

Западные СМИ озвучили приоритеты Украины на возможных мирных переговорах Трампа

2024-11-15 17:29

Еще новости в разделе "Политика"

кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW

2024-11-16 15:30

путин не желает результата от переговоров. Он стремится уничтожить Украину, - Зеленский

2024-11-16 14:30

Зеленский назвал условие для переговоров с рф и посредничества США

2024-11-16 12:30

Зеленский о звонке Шольца путину: Это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет

2024-11-16 10:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW 2024-11-16 15:30
путин не желает результата от переговоров. Он стремится уничтожить Украину, - Зеленский 2024-11-16 14:30
Зеленский назвал условие для переговоров с рф и посредничества США 2024-11-16 12:30
Зеленский о звонке Шольца путину: Это ящик Пандоры. "Минска-3" не будет 2024-11-16 10:30