Политика У Трампа рассматривают несколько сценариев прекращения войны в Украине

2024-11-29 21:36

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Волц в последние дни рассматривал несколько предложений о прекращении войны в Украине. Среди них было и предложение от генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил своим кандидатом на должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.



Отмечается, что хотя продолжается работа над конкретными деталями стратегии, чиновники администрации Трампа, вероятно, "будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры".



Ожидается, что представители администрации новоизбранного президента США также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть "тяжести расходов" в поддержку Украины.



"Мы должны довести это до ответственного конца. Мы должны возобновить сдерживание, возобновить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – заявил Майк Уолц в недавнем интервью телеканалу Fox.



Отмечается, что варианты прекращения войны, которые рассматривает Волц, включают предложение Кита Келлога, предусматривающее, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров". В то же время, стремление Украины вступить в НАТО, согласно этому плану, будет "отложено" на длительный период, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.



Еще одна идея, которая сейчас обсуждается, состоит в том, что РФ сохранит контроль над оккупированной территорией Украины, а Украина получит членство в НАТО. При этом в окружении Трампа, похоже, не так много приверженцев Украины в Альянс в ближайшее время.



Впрочем, собеседники CNN подчеркивают, что еще "слишком рано" говорить о том, какой будет стратегия команды Трампа по завершению войны в Украине. Сам республиканец постоянно меняет свою позицию и тактику месседжей, особенно в том, что касается внешней политики. Так что процесс планирования по вопросу Украины, скорее всего, "будет нестабильным", отметил один из источников.



"Союзники Трампа, назначенные на руководящие должности в сфере национальной безопасности, уже публично дали понять, что новоизбранный президент рассматривает ряд вариантов, чтобы посадить за стол переговоров и Россию, и Украину, в том числе и противоречащие его ранее высказанным взглядам на конфликт", – акцентируют журналисты.



В частности, Себастьян Горка, которого Трамп избрал одним из главных заместителей Волца, недавно назвал российского диктатора Владимира Путина "головорезом". Он добавил, что новая администрация может увеличить военную помощь Украине, чтобы добиться скорейшего прекращения войны.



"Я дам одну подсказку, о которой упомянул президент: он скажет этому убийце, бывшему полковнику КГБ, руководителю, который руководит Российской Федерацией: "Вы будете вести переговоры сейчас, или помощь, которую мы предоставили Украине до сих пор, будет выглядеть как орешки". Вот так он заставит этих господ договориться, чтобы остановить кровопролитие", - сказал Горка.



В то же время чиновники Трампа предполагают, что новоизбранный президент захочет занять такую ​​же жесткую позицию в отношении Украины и может угрожать отказать в помощи, если они не сядут за стол переговоров, говорит источник издания, знакомый с текущими дискуссиями о прекращении войны.