Жизнь Укрзализныця в текущем году зафиксировала значительный рост пассажиропотока

2024-06-05 12:28

За май 2024 года Укрзализныця перевезла почти 2,2 млн пассажиров внутри страны и почти 200 тысяч - на международных маршрутах. Показатели выросли на 22% и 21% соответственно по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщила пресс-служба Укрзализныци, безоговорочным лидером стал маршрут Киев - Чоп, пассажиропоток на котором вырос на 221%.

"Это стало результатом развития станции Чоп как хаба между внутренними и международными поездами, в частности, открытие альтернативного варианта путешествия в Будапешт и Вену после запуска поездов №367/745 Луцк/Киев - Чоп и №143/146 Чоп - Вена в декабре 2023 года", - объясняют в Укрзализныце.

Рост на 52% и 66% показали маршрут Николаев - Киев и Киев - Николаев соответственно. Среди лидеров также маршруты Киев - Хмельницкий - Киев, Киев - Хелм - Киев, Киев - Винница - Киев.

"В целом за май 2024 года Укрзализныця нарастила перевозку во внутреннем и международном сообщениях на 422,5 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

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