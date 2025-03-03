Политика Госдеп США приостановил программу поддержки и восстановления энергосистемы Украины

2025-03-03 10:27

Государственный департамент США приостановил действие инициативы USAID по возобновлению энергосистемы Украины. В программу были вложены сотни миллионов долларов. Об этом сообщило NBC News.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для россии, что нам плевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Он подчеркнул, что россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играла центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", - добавил сотрудник Агентства.

NBC News напоминает, что в Украине ранее работали 64 сотрудника USAID. Но после решения администрации Трампа отправить практически всех их в отпуск и вернуть в США, в Украине останутся только восемь человек из Агентства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Администрация Трампа сделала жесткое заявление после срыва переговоров с Зеленским

2025-03-01 11:33

За год в Украине показатель усыновления детей вырос почти на треть

2025-03-01 09:32

Франция объявила о готовности использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы

2025-03-01 08:28

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

Еще новости в разделе "Политика"

У Трампа заявили, что уже больше не заинтересованы в соглашении по украинским полезным ископаемым

2025-03-03 12:35

Европейские аналитики назвали спор президентов Украины и США трагическим моментом, который может изменить мир

2025-03-03 11:33

Госдеп США приостановил программу поддержки и восстановления энергосистемы Украины

2025-03-03 10:27

Ключевые политики Евросоюза поддержали Зеленского в споре с Трампом и Венсом

2025-03-01 16:45
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Трампа заявили, что уже больше не заинтересованы в соглашении по украинским полезным ископаемым 2025-03-03 12:35
Европейские аналитики назвали спор президентов Украины и США трагическим моментом, который может изменить мир 2025-03-03 11:33
Госдеп США приостановил программу поддержки и восстановления энергосистемы Украины 2025-03-03 10:27
Ключевые политики Евросоюза поддержали Зеленского в споре с Трампом и Венсом 2025-03-01 16:45