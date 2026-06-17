Барселона прийняла остаточне рішення щодо свого нападника Феррана Торреса

Каталонська Барселона вирішила залишити в складі свого нападника Феррана Торреса. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Як відомо, чинний контракт 26-річного нападника завершується у 2027 році.
Зазначається, що каталонці мають намір найближчим часом розпочати переговори про новий контракт, щоб не втратити Торреса в зимове трансферне вікно.
У минулому сезоні Ферран зіграв 49 матчів, забивши 21 гол і віддав три асисти. Також Торрес потрапив до складу збірної Іспанії на ЧС-2026.
Нагадаємо, раніше керівництво "синьо-гранатових" повідомило, що цей сезон для Торреса в формі Барселони буде останнім.