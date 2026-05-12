Спорт Барселона розгромила Реал в Ель Класіко та достроково забезпечила собі чемпіонський титул

2026-05-12 09:32

Камп Ноу приймав видовищгний поєдинок Ель Класіко. Каталонській команді знадобилося всього дев’ять хвилин, щоб відкрити рахунок. Рашфорд чудово виконав штрафний удар, відправивши м’яч у дев’ятку, не залишивши шансів для Куртуа.

Ще через десять хвилин Ольмо точним пасом знайшов Торреса в штрафному, і іспанець без зусиль закотив м’яч у правий кут воріт.

Після цього Реал, здавалося, почав приходити до тями і став чинити тиск, однак Барселона відповідала швидкими контратаками, де Куртуа часто виручав свою команду.

У другому таймі футбольних моментів стало менше, а фізичної боротьби більше, що призвело до кількох зіткнень між гравцями. Реал зміг забити, однак арбітр зафіксував офсайд.

Перемога в Ель Класіко виявилася ключовою для Барселони в цьому сезоні. Команда Гансі Фліка забезпечила собі дострокове завоювання чемпіонського титулу.

Барселона - Реал 2:0

Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18

