ВІЙНА В Україні Керівників військової частини спіймали на створенні фейкового "командного пункту" заради заробітку на виплатах

2025-08-16 11:33

У Чернігівській області командир військової частини разом трьома офіцерами створили "командний пункт на папері" для заробітку на виплатах, повідомило ДБР.

Вказано, що зловмисники заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.

Слідство встановило, що у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців.

"Насправді жодних обов’язків вони не виконували – майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен "наряд". Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, п’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину.

Також командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн гривень.

Чотирьом офіцерам повідомили про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи і зловживанні владою або службовим становищем (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.5 ст.27, ч.4 ст.409 КК України). Зловмисникам загрожує від 6 років до 12 років ув’язнення.

"ДБР вжило всіх належних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів", – йдеться у повідомленні.