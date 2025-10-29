ВІЙНА В Україні ДБР викрило начальника фінслужби військової частини, який нараховував виплати звільненим військовим

2025-10-29 10:29

Працівники Державного бюро розслідування викрили начальника фінансової служби військової частини на Київщині, який незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Про це ДБР повідомила на своєму сайті.

"Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі було завдано збитків майже на 500 тис гривень", - ідеться в поавідомленні.

Начальнику фінслужби повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Порушнику тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

