ВІЙНА В Україні ЗСУ спростували заяви рашистів про нібито захоплення двох селищ на Донеччині

2025-12-01 19:38

Українські військові спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу.

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито захоплення н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу. І це - чергова інформаційна маніпуляція", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що росіяни використовують стару тактику: інфільтрують окремі групи в район непідконтрольних їм селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати нібито контроль і видати втрати за успіхи.

Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує", - наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.

