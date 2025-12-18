ВІЙНА В Україні ЗСУ вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку - знищено цілий полк ворога

2025-12-18 14:41

Українські військові вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення на Лиманському напрямку, знищивши полк росіян. Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу ЗСУ в четвер, 18 грудня.

"Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії РФ! У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, за час співпраці ліквідовано полк армії рф, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.