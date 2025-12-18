ВІЙНА В Україні ЗСУ вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку - знищено цілий полк ворога

2025-12-18 14:41

Українські військові вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення на Лиманському напрямку, знищивши полк росіян. Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу ЗСУ в четвер, 18 грудня.

"Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії РФ! У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, за час співпраці ліквідовано полк армії рф, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

subscriber subscriber

Еще по теме

ISW визначив ще одну ділянку фронту, де невдовзі можливе різке посилення штурмових дій рашистів

2025-12-15 10:27

Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів ЗСУ завершили курс підготовки в Норвегії

2025-11-28 12:30

Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто

2025-11-19 09:26

Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ

2025-11-13 10:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2025-12-18 16:48

ЗСУ вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку - знищено цілий полк ворога

2025-12-18 14:41

ЗСУ повернути під контроль майже 90% Купʼянська у Харківській області та відбили частину Покровська

2025-12-18 13:34

Ворожий удар керованими авіабомбами по житлових будинках Запоріжжя: кількість потраждалих знову зросла

2025-12-17 16:47
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу 2025-12-18 16:48
ЗСУ вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку - знищено цілий полк ворога 2025-12-18 14:41
ЗСУ повернути під контроль майже 90% Купʼянська у Харківській області та відбили частину Покровська 2025-12-18 13:34
Ворожий удар керованими авіабомбами по житлових будинках Запоріжжя: кількість потраждалих знову зросла 2025-12-17 16:47