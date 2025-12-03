ВІЙНА В Україні Генштаб ЗСУ заяви ворона про захоплення населених пунктів біля Покровська, Вовчанська та Куп’янська

2025-12-03 08:25

Сили оборони продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську, тоді як заяви кремля про "захоплення" населених пунктів рашистами не відповідають дійсності. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", - мовиться у заяві.

Так, у Покровську на Донеччині Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат.

Окрім того, нині Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного.

Водночас у Вовчанську на Харківщині ситуація залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.

У Генштабі пояснили, що демонстраційні місії росіян із "флаговтиками" означають для окупантів лише одне - вони будуть знищені Силами оборони України.