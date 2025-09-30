Курйози Верховна Рада України висуває Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

2025-09-30 14:45

Нардепи подали проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету.

Йдеться про висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, першим про висування американського лідера на Нобелівську премію миру заявив Пакистан, який наголосив на його ролі у врегулюванні збройного конфлікту з Індією.

Згодом про висування Трампа на Нобелівську премію заявив Нетаньяху, посилаючись на його внесок у підтримку миру та безпеки, зокрема на Близькому Сході.

 

