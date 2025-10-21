ВІЙНА В Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 3 лютого 2026 року

2025-10-21 13:35

Верховна Рада у 17 раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.

За відповідний законопроєкт (№14128) про затвердження указу президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували у цілому 317 нардепів.

Так само Рада схвалила законопроєкт про продовження загальної мобілізації. За – 315 голоів.

І воєнний стан і мобілізацію продовжено на 90 діб, починаючи з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року – до 3 лютого 2026 року.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення росії. З тих пір Верховна Рада вже 16 разів продовжувала термін дії воєнного стану та мобілізації з початку війни і кожного разу на 90 днів. Востаннє їх продовжували 15 липня 2025 року.