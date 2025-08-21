Спорт Перший матч плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій сьогодні обслужить українська бригада арбітрів

2025-08-21 13:35

Українські судді отримали призначення на перший матч плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться між норвезьким Русенборгом та німецьким Майнцом.

Як інформує офіційний сайт УЄФА, на зустрічі працюватиме бригада арбітрів під керівництвом Олексія Деревінського.

На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак і Олексій Миронов. Обов’язки четвертого арбітра виконає Клим Заброда.

Крім того, за систему VAR відповідатиме Віктор Копієвський та його помічник Микола Балакін.

Зустріч Русенборг - Майнц відбудеться у четвер, 21 серпня, у Тронгеймі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.