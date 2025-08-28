ВІЙНА В Україні Через масовані удари ворога в Україні зафіксовані локальні знеструмлення

2025-08-28 16:46

Через нічну атаку російських загарбників є локальні знеструмлення споживачів у деяких регіонах. Про це повідомило Укренерго у четвер, 28 серпня.

"Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки – пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок – є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Міненерго повідомило, що застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Зараз система збалансована і планових обмежень для споживачів не передбачено.

Разом з тим сьогодні вранці споживання електроенергії знизилось 1,1% у порівнянні з показником на цей же час доби у середу.

"Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили у Укренерго.

Енерегетики заявили про необхідність перенести активне споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустили по Україні 629 дронів і ракет. Підрозділи ППО і РЕБ збили/подавили 589 ворожих цілей – 563 БпЛА і 26 ракет. Разом з тим зафіксовано влучання ракет та ударних дронів ворога на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.