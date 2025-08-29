ВІЙНА В Україні Влада Євросоюзу відреагувала на удар рашистів по будівлі представництва ЄС у Києві

2025-08-29 11:32

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила нічну атаку рф по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС. Про це йдеться в її публікації в соцмережі Х.

"Ще одна ніч безжальних бомбардувань росії вразила цивільну інфраструктуру і забрала життя невинних людей. Вони також уразили наше представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого Представництва безпеці. росія повинна негайно припинити свої безрозбірливі атаки на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів про справедливий і тривалий мир", - написала вона.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас також засудила нічну атаку рф по Києву та закликала Кремль припинити вбивства. Вона про це написала вона у соцмережі Х.

"Поки світ шукає шлях до миру, росія відповідає ракетами. Нічна атака на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль. росія повинна припинити вбивства та вести переговори", - йдеться в її повідомленні.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на публікацію Каллас, подякувавши за чітку позицію. Він також підтвердив думку європейської чиновниці про те, що росія робить це навмисно.